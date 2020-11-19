رياضة | غداً .. الأوليمبي يستضيف الجزيرة ودياً

كتب هاني نصر العربي في الخميس 19 نوفمبر 2020 01:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر غداً .. الأوليمبي يستضيف الجزيرة ودياً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي الفريق الكروي الأول بنادي الأوليمبي نظيرة فريق الجزيرة المطروحي في الثانية والنصف من عصر الخميس، ضمن استعدادات الفريقان لخوض مباريات دوري القسم الثاني 2020-2021.

ولعب الأوليمبي مؤخرا عدد من المباريات الودية حيث تغلب على برج العرب ثلاثية نظيفة، كما فاز على مياة البحيرة بهدف نظيف.

ومن المقرر أن تنطلق مباريات الموسم الجديد من دوري القسم الثاني في 25 نوفمبر الحالي.