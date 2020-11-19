رياضة | سمسطا يضم " راندى " استعدادا للمظاليم

كتب هاني نصر العربي في الخميس 19 نوفمبر 2020 01:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر سمسطا يضم " راندى " استعدادا للمظاليم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مجلس إدارة مركز شباب سمسطا الصاعد لدورى القسم الثانى فى التعاقد مع محمود سيد ' راندي ' حارس مرمى ديروط وذلك فى صفقة انتقال حر لمدة موسم وذلك للمشاركة بصفوف الفريق بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .



راندى من مواليد 1992 وسبق له اللعب لأندية الفيوم وبني سويف و ديروط .



وسبق لسمسطا ضم عادل نور لاعب بنى سويف على سبيل الإعارة لمدة موسم .



فيما ضمت القائمة الاولى للفريق 8 لاعبين وهم ( محمد احمد حسين ' الزينى ' ، محمود محمد على ' بنوا ' ، وبلال عبد الباسط ، محمد جمال ' كوليبالي ' ، حسام حسن ، محمد رجب ، احمد رمضان ، مرزوق حسن ) .

ويقود سمسطا جهاز فني مكونا من على حسن رمضان مديرا فنيا وعلي عبدالعظيم امام مدربا عاما وعمرو ابوالنور مدربا مساعدا وهاني جمال مدربا لحراس المرمى واحمد كمال مديرا للكرة ومجدي صلاح إداري .