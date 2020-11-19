رياضة | الفيوم ينجح فى ضم " مسمار " بنى سويف

كتب هاني نصر العربي في الخميس 19 نوفمبر 2020 01:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر الفيوم ينجح فى ضم " مسمار " بنى سويف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادى الفيوم أحد أندية المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى فى ضم حسام عيسى لاعب بنى سويف فى صفقة انتقال حر لمدة موسمين .

ووقّع اللاعب عقود انتقاله للفريق الفيومي بحضور مسوؤلى النادى والجهاز الفنى بقيادة أحمد بكري .

حسام عيسي قائد بنى سويف السابق شارك على مدار 10 مواسم ماضية بصفوف قطاع الناشئين والفرق المختلفة لبنى سويف كما شارك بمباريات الفريق بالقسم الثالث والثانى .

وشارك عيسي بنحو 15 مباراة بالموسم المنتهى بصفوف بنى سويف بدورى القسم الثانى وكأس مصر .

وجاء تعاقد الفيوم مع حسام عيسي ، مسمار خط وسط بنى سويف لخبراته السابقة بدورى القسم الثانى .

على صعيد آخر يخوض الفيوم مباراته الودية الثالثة عصر الخميس امام نجوم المستقبل بملعبه بالقاهرة . يذكر أن الفيوم قد أنهى موسم 2019/2020 بالمركز العاشر برصيد 21 نقطة .