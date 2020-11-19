الامارات | أقسى خسارة لمنتخب ألمانيا منذ 89 عاماً.. لوف في خطر

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شكرا لقرائتكم خبر عن أقسى خسارة لمنتخب ألمانيا منذ 89 عاماً.. لوف في خطر والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أذاقت إسبانيا ضيفتها ألمانيا مرارة الخسارة المذلة، بالفوز عليها بسداسية نظيفة، في الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة، ضمن دوري الأمم الأوروبية، لتدون في السجلات أقسى خسارة للمانشافت منذ 89 عاماً، حينما سقط بالنتيجة نفسها أمام النمسا.
وخطفت إسبانيا بطاقة التأهل لنصف النهائي بفضل فيران توريس (33 و55 و71)، وألفارو موراتا (17)، ورودري (38)، وميكيل أويارزابال (89). ومن شأن هذه الخسارة أن ترسم علامة استفهام حول مصير المدرب يواكيم لوف.
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