الامارات | العنبري: الشارقة يواجه النصر بالسلاح الذهني والبدني

شكرا لقرائتكم خبر عن العنبري: الشارقة يواجه النصر بالسلاح الذهني والبدني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب الشارقة، عبدالعزيز العنبري، جاهزية فريقه للقاء المرتقب غداً أمام النصر في الجولة السادسة لدوري الخليج العربي، مشيراً إلى أنه يتطلع لمواصلة نتائجه الإيجابية وتعزيز صدارته، خصوصاً في أعقاب انضمام رباعي الفريق في المنتخب الوطني الحارس عادل الحوسني وماجد سرور وخالد باوزير وشاهين عبدالرحمن لتدريبات الفريق أمس، معتبراً أن قوة النصر تكمن في لاعبيه المواطنين والأجانب وجهازه الفني الفني وثبات تشكيلته.

قال العنبري، خلال المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة، الذي عقد أمس، بمقر النادي في الشارقة: «النصر يعدّ أحد الفرق المرشحة للمنافسة على لقب الدوري هذا الموسم»، مشيراً إلى أن «النتائج الإيجابية التي حققها الفريق حتى الآن تعدّ دافعاً للاعبين، وتعطيهم الثقة بهذه المواجهة، وأن اللاعبين بحاجة للحضور الذهني والبدني في هذه المباراة».

وأضاف: «الشارقة مستعد بشكل جيد للمباراة، وأتمنى تقديم الفريقين مباراة ممتعة، وأمل أن يكون لدينا المبادرة والحضور في هذه المباراة، لاسيما أنها تقام على ملعبنا في الشارقة». وتابع: «النصر مستعد هذا الموسم بشكل جيد، وهو من الفرق التي لديها خصور قوي، خصوصاً في الجانب البدني».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news