الامارات | سالم العزيزي: العودة إلى المنتخب وتتويج الوصل ببطولة أهم أولوياتي

شكرا لقرائتكم خبر عن سالم العزيزي: العودة إلى المنتخب وتتويج الوصل ببطولة أهم أولوياتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد لاعب الوصل، سالم العزيزي، أن «الإمبراطور» لم يقدم كل ما لديه حتى الآن، مشدداً على أن اللاعبين غير راضين عن النتائج التي حققها الفريق، مشيراً إلى أنه مع مرور الوقت سيتحسن الأداء بقيادة المدرب الوطني سالم ربيع، مشيراً إلى أن أبرز أولوياته مع الفريق هي الفوز ببطولة في الموسم الحالي، والعودة إلى قائمة المنتخب الوطني، بعدما سبق له الانضمام إلى «الأبيض»، عندما كان الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرباً للوصل.

وقال العزيزي لـ«الإمارات اليوم»: «إن الوصل يتحسّن مستواه بشكل تدريجي»، مؤكداً أن الفريق عازم على تحسين صورته في الجولات المقبلة.

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