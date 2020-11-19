الامارات | الأولمبياد الخاص ينظم ورشة فنية لمعلمي السباحة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد الإمارات للسباحة عن تنظيم مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي بالتعاون مع مؤسسة «سويم انجيل فيش» الأميركية ورشة فنية لتأهيل معلمي ومدربي السباحة لأصحاب الهمم بالإمارات والمنطقة العربية غداً الجمعة عبر منصة زووم الافتراضية. واشاد رئيس اتحاد السباحة سلطان السماحي بجهود الأولمبياد الخاص الإماراتي في تمكين أصحاب الهمم بالمجتمعات المحلية واستخدام الرياضة كأداة هامة للتنمية وتحقيق الدمج المجتمعي لأصحاب الهمم. وقال السماحي لـ «الإمارات اليوم» إن آليه ونظم تدريب وتأهيل المدربين والحكام والاداريين قد تغير بعد أزمة كورنا وأصبح لزاماً على كافة المؤسسات الرياضية التميز بالرشاقة الادارية والتحول المرن ورفع مهارات العاملين بالقطاع الرياضي من خلال التدريب الرقمي. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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