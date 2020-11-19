الامارات | مدرب بني ياس: لأول مرة لا أعرف كيف أختار تشكيلتي الأساسية

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بني ياس: لأول مرة لا أعرف كيف أختار تشكيلتي الأساسية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب فريق بني ياس، الروماني دانيال إيسلا: «إنه يشعر بالحيرة لعدم قدرته على اختيار التشكيلة الأساسية، التي سيدفع بها في مواجهة اتحاد كلباء، المقررة غداً في الجولة السادسة لدوري الخليج العربي».

وأضاف إيسلا في المؤتمر الصحافي: «لأول مرة منذ بداية الموسم لا أعرف مَن سأختار للتشكيلة الأساسية أنا محتار، ولكن في الوقت نفسه أشعر بالسعادة لعودة اللاعبين من الإصابة، سنستعيد جهود كل من صامويل وفيكتور وسلطان الشامسي، وأتمنى كذلك أن يكون القائد فواز عوانة في كامل جاهزيته البدنية».

ورداً على عدم اختيار مدرب المنتخب الوطني أي لاعب من بني ياس لقائمة «الأبيض»، قال إيسلا: «حتى تحصل على فرصة المشاركة مع المنتخب فلا يكفي فقط أن تلعب بشكل جيد، وإنما أن تستمر في تقديم الأداء الجيد، أنا على يقين بأن المدرب الكولومبي خورخي لويس بينتو كان يشاهد مباريات بني ياس بعد بدايتنا الجيدة للدوري، لذلك علينا العودة إلى تقديم الأداء الجيد والاستمرار عليه».

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