الامارات | زكريا العوضي: حراس المرمى يتحملون 20% من أهداف دورينا

شكرا لقرائتكم خبر عن زكريا العوضي: حراس المرمى يتحملون 20% من أهداف دورينا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المحاضر الآسيوي لمدربي حراس المرمى حارس مرمى العين والمنتخب الوطني السابق، زكريا العوضي، أن الجولات الخمس الأولى من دوري الخليج العربي شهدت إحراز 109 أهداف في 35 مباراة، مشيراً إلى أن حراس المرمى الذين شاركوا في مباريات البطولة حتى الآن، وعددهم 15 حارساً، يتحملون بنسبة 20% الأهداف التي دخلت مرماهم، بينما تحملت المنظومة الدفاعية في الفرق الجزء الأكبر من الأخطاء.

وكانت الجولات الخمس الأولى من البطولة قد شهدت صدارة الشارقة لجدول الترتيب، تلاه النصر في المركز الثاني، وأظهرت الأرقام أن حارس مرمى اتحاد كلباء، جمال عبدالله، أكثر حراس المرمى تصدياً للهجمات بعدد 24 تصدياً، بينما جاء خالد السناني في المركز الثاني بعدد 21 تصدياً.

وقال العوضي لـ«الإمارات اليوم»: «سجل حارس مرمى النصر، أحمد شامبيه، رقماً تاريخياً مع النصر، بتلقيه هدفاً واحداً في أول خمس مباريات، ونظافة شباكه لأربع مباريات متتالية، وهو رقم رائع بالتأكيد ويحسب للفريق وللحارس، وتحليل الأهداف التي شهدتها الجولات الخمس التي وصلت إلى 109 أهداف، أظهرت أن الحراس لا يتحملون 79 هدفاً من هذه الأهداف، بينما تحمل الحراس جزءاً من المسؤولية في 22 هدفاً، وتحملوا كامل المسؤولية في ثمانية أهداف». وأضاف العوضي: «الأهداف التي أحرزت في الجولات الخمس كشفت عن وجود خلل كبير في المنظومات الدفاعية في الفرق، خصوصاً الكرات العرضية، والتمركز غير الصحيح، 34 هدفاً تم إحرازها من كرات عرضية، وهي أكثر الطرق التي سجلت من خلالها أهداف، بينما تم إحراز خمسة أهداف فقط من الكرات الثابتة خارج منطقة الجزاء، وأكثر أخطاء الحراس الفنية كانت سوء التمركز، وتسبب في 28 هدفاً».

وتابع العوضي: «قد يعتقد البعض أن كثرة استقبال الحارس للأهداف بسبب ضعف مستواه، لكن هذا خطأ، والدليل حارس مرمى حتا، أحمد ديدا، الذي يعد فريقه أضعف خط دفاع في البطولة، استقبل 16 هدفاً، إلا أن ديدا لا يتحمل سوى مسؤولية هدفين فقط، وكذلك الحارس خالد السناني، الذي واصل تألقه للموسم الثاني على التوالي، وهناك أيضاً فهد الظنحاني وماجد ناصر وخالد عيسى».

وأكد العوضي أن حارس مرمى الشارقة من الأسباب المهمة في صدارة فريقه، حيث كان في المناسبات الكبرى بكل جدارة وقال: «الفريق البطل يجب أن يوجد فيه حارس بمواصفات خاصة، كما أن عودة علي خصيف لفريق الجزيرة بعد الإصابة كانت مؤثرة».

109

أهداف سُجلت في 35 مباراة منذ انطلاق الدوري.

51

هدفاً سُجلت خلال الشوط الأول في خمس جولات.

58

هدفاً سُجلت في الشوط الثاني من المباريات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news