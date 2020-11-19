الامارات | «لقب ثامن» يغري شباب الأهلي والشارقة في نهائي «كأس اليد» اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن «لقب ثامن» يغري شباب الأهلي والشارقة في نهائي «كأس اليد» اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتطلع فريقا شباب الأهلي والشارقة، عندما يلتقيان في الخامسة من عصر اليوم، إلى فض شراكتهما، وحصد لقب ثامن تاريخياً في كأس رئيس الدولة لكرة اليد لمرحلة الرجال، إذ يخوضان على صالة نادي الوصل، نهائي النسخة الـ43 في البطولة التي استهلت للمرة الأولى موسم 1977-1978.

ونجح الفريقان في بلوغ النهائي بتخطيهما، أول من أمس، عقبة الدور نصف النهائي، بفوز شباب الأهلي على النصر 30-23 على صالة الوصل، قبل أن يحجز الشارقة مقعده بفوزه على الجزيرة 22-20 على صالة نادي العين.

ويتطلع الشارقة، حامل لقب النسخة الأخيرة، إلى الحفاظ على لقبه وإضافة لقب ثامن تاريخياً في الكأس، ويتشارك شباب الأهلي الطموحات ذاتها، بعد أن توّج باللقب سبع مرات.

ويمثل النهائي المواجهة الأولى للقيادة الفنية الجديدة لكلا الفريقين، القادمة من المدرسة المصرية، ممثلة بالمدرب المونديالي هاني الفخراني في القيادة الفنية للشارقة، ومواطنه مدرب شباب الأهلي، عاصم حماد.

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