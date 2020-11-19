الامارات | البرازيل تعود بالعلامة كاملة.. والأرجنتين تطاردها

شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل تعود بالعلامة كاملة.. والأرجنتين تطاردها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصلت البرازيل بدايتها الكاملة، محققة فوزها الرابع على حساب مضيفتها الأوروغواي 2-صفر، وأبقت الأرجنتين وصيفتها على فارق النقطتين معها بعودتها فائزة من أرض بيرو 2-صفر، فجر أمس، في الجولة الرابعة من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022.

فعلى ملعب «سنتيناريو» الشهير في مونتيفيديو، حسمت البرازيل مواجهتها منطقياً مع الأوروغواي في الشوط الأول، بهدفين من تسديدة لآرثر من خارج المنطقة، ارتدت من الدفاع داخل الشباك (34)، ورأسية جميلة لريشارليسون بعد عرضية من رينان لودي (45)، مستفيدة من غياب المهاجم لويس سواريز المصاب بفيروس كورونا المستجد، ثم طرد المهاجم الآخر أدينسون كافاني في الشوط الثاني.

ورفعت البرازيل، التي غاب عنها نجمها نيمار، للمباراة الثانية توالياً بسبب الإصابة، رصيدها إلى 12 نقطة في المجموعة الموحدة، التي يتأهل عنها أربعة منتخبات مباشرة، فيما يخوض الخامس ملحقاً ضد منتخب أوقياني، مقابل 10 للأرجنتين الثانية.

وفي المباراة الثانية، عوّضت الأرجنتين تعادلها الأخير مع الباراغواي بفوز مستحق على بيرو 2-صفر في ليما، بهدفي مهاجميها الشابين نيكولاس غونساليس (22 عاماً)، ولاوتارو مارتينيس (23 عاماً).

ويحاول مدربها، ليونيل سكالوني، بناء تشكيلة متجانسة مع نجمه ليونيل ميسي، أفضل لاعب في العالم ست مرات.

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