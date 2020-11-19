الامارات | الوحدة يقسو على العين بفارق 50 نقطة في السلة

شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يقسو على العين بفارق 50 نقطة في السلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قسا فريق السلة في نادي الوحدة على منافسه العين، وفاز عليه بفارق 50 نقطة وبنتيجة 99-49، أول من أمس، على صالة نادي الجزيرة، ضمن الأسبوع الرابع من الدور التمهيدي لبطولة الدوري العام لمرحلة الرجال، التي سجلت لحساب المجموعة الثانية ذاتها، وحصد الظفرة انتصاره الثاني على التوالي بفوزه على مستضيفه الجزيرة 80-52.

كما شهدت الجولة فوز الشارقة على البطائح 88-78، وشباب الأهلي على النصر 96-91. وبنتائج الجولة، فرض شباب الأهلي نفسه شريكاً على البطائح في صدارة المجموعة الأولى بست نقاط لكل منهما، وفي المجموعة الثانية واصل الظفرة والوحدة شراكتهما في الصدارة بالنقطة الرابعة.

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