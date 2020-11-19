الامارات | «جوهر خورفكان» يبدأ مرحلة التعافي من إصابة الغضروف

شكرا لقرائتكم خبر عن «جوهر خورفكان» يبدأ مرحلة التعافي من إصابة الغضروف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأ لاعب خورفكان، عمر محمد جوهر (22 سنة)، مرحلة التعافي بعد شهر من إجراء عملية جراحية في الغضروف، تمهيداً للمشاركة مع الفريق الأول في دوري الخليج العربي.

وقال جوهر لـ«الإمارات اليوم»: «بدأت مرحلة التعافي الأولى، وسأعود للتدريبات بعد أقل من شهر، وكلي شوق للعودة السريعة إلى الملاعب بهدف دعم ومساندة فريقي بتحقيق تطلعاته ولإسعاد الجمهور، وأشعر بتحسن كبير جداً، وأحتاج إلى وقت قصير لكي أوجد مجدداً مع زملائي لاستكمال منافسات الموسم الحالي».

وتابع: «سعيد لأن العملية نجحت بشكل كامل ولا توجد أي مضاعفات، بل على العكس مرحلة التعافي تسير بسرعة، وأسعدني تأهل الفريق للدور الثاني من كأس الخليج العربي».

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