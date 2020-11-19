الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صالات

توجّه إداريون من فِرَق مشاركة في بطولات الصالات، إلى لجنة الحكام بدعوة لتعيين قضاة ملاعب تتناسب إمكاناتهم التحكيمية مع المباريات الحاسمة منها الديربيات.

أجانب

بدأ نادٍ في البحث من الآن عن لاعبين أجانب، من أجل قيدهم في الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد الظهور السيئ للاعبيه الأجانب في أول خمس جولات.

صفقة

أبدى إداري معارضته لأي توجه للنادي لعقد صفقات جديدة مع لاعبين أجانب، نظراً إلى اكتفاء النادي حالياً، فضلاً عن أنها ستكلف النادي مبالغ مالية كبيرة.

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