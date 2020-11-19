شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يضم زياد بوغطاس مدافع منتخب تونس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أنهي مجلس إدارة نادي إنبي برئاسة مصطفي الأمير، رسميًا إجراءات ضم زياد بوغطاس، لاعب النجم الساحلي ومنتخب تونس، وضمه لصفوف الفريق لمدة 3 مواسم بداية من الموسم المقبل.

وحضر زياد بوغطاس، اليوم الأربعاء، إلى مقر النادي بصحبة وكيله محمد عبدالحميد، وقام بتوقيع العقود، وحصل على مقدم عقده 50% من قيمة عقده في الموسم الأول.

وخضع اللاعب للكشف الطبي، واجتاز جميع الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية، وبعدها توجه مباشرة بصحبة وكيله وبحضور حلمي طولان، المدير الفني، وعبدالناصر محمد، مدير الكرة، وقام بتوقيع العقود تمهيدًا للمشاركة في التدريبات الجماعية غدًا.

وأكد محمد عبدالحميد، وكيل اللاعب، أن زياد فضّل الانضمام لصفوف إنبي رغم تلقيه عرضين في مصر أفضل في المقابل المادي، لكنه اختار اللعب تحت قيادة حلمي طولان، مشيرًا إلى أن اللاعب لديه طموح كبير لتحقيق إنجاز جديد خلال مسيرته مع إنبي.

وأبدى زياد بوغطاس سعادته بالانضمام للفريق البترولي، مؤكدًا أن السمعة الطيبة عن إنبي والاحترافية في التعامل ساهمت بشكل كبير في اختياره لإنبي، رغم أنه كان لديه عرضين آخرين من مصر وعرضا آخر من السعودية، وتمنى أن يكون التوفيق حليفه، وأن يكون عند حسن ظن إدارة إنبي والجهاز الفني.