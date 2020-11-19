شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة ينعى هرماس رضوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب نعى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني الدكتور هرماس رضوان، رئيس نادي بني عبيد الذي وافته المنية، اليوم الأربعاء. وأصدر اتحاد الكرة بيانًا قال فيه: «ينعي الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة السيد عمرو الجنايني وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي الدكتور/ هرماس رضوان رئيس نادي بني عبيد الذي وافته المنية سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله ومحبيه الصبر الجميل وإنا لله وإنا إليه راجعون». الوضع في مصر

اصابات 111,009

تعافي 101,179

وفيات 6,465

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