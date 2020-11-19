شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحي: من سيفوز بدوري الأبطال فريق مصري.. نريد أجواء رياضية هادئة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تحدث أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن مواجهة نهائي دوري الأبطال بين الأهلي والزمالك، والتعصب بين جماهير القطبين.

وقال أشرف صبحي في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «الحياة»: «الوسط الرياضي مليئ بالتعصب، ومن أجل ذلك أطلقنا مبادرة وزارة الشباب والرياضة مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ليس لمباراة نهائي إفريقيا فقط، بل بخطة ممتدة لمدة عام على الأقل».

وعن مواجهة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك، قال: «لا مكان للتعصب والمنافسة في مصر بين فريقين كبيرين».

واستكمل: «الأهلي والزمالك عصب منتخب مصر، ومن سيفوز فريق مصري في النهاية، ونريد أجواء رياضية هادئة».

وعن مباراة مصر وتوجو: «مباراة كانت صعبة إلى حد ما، لأن موقف منتخب مصر في المجموعة ليس ممتازًا»

واختتم: «لكن كلنا كنا سعداء بالفوز أمس والاطمئنان على المنتخب والروح والأداء واحتلال صدارة المجموعة».