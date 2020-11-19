شكرا لقرائتكم إبراهيم سعيد: كوكا لايستحق التواجد مع المنتخب الوطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
أكد إبراهيم سعيد نجم الأهلى والزمالك السابق أن أحمد حسن كوكا نجم المنتخب الوطني لا يليق بالمشاركة مع الفراعنة.
وقال سعيد فى تصريحات تلفزيونية: "كوكا لا يقنعني على الإطلاق فهو غير جدير أن يكون مهاجم المنتخب الوطني ومستواه بعيد تماما ولا أقتنع أن يؤدي المهاجم دور المساندة فقط داخل الملعب".
وأضاف: "كوكا يتألق مع ناديه فى اليونان ثم يأتي هنا مع المنتخب الوطني لا يقدم أى شييء".
غادر كوكا لفندق الإقامة بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا أظهرت نتائج المسحات التي أجريت لأعضاء بعثة المنتخب الوطني الأول صباح اليوم فور عودتها من توجو عن ايجابية عينة محمد النني لاعب ارسنال للمرة الثانية .
كما اثبتت النتائج سلبية جميع أعضاء البعثة عدا ثلاثة ظهرت نتائجهم إيجابية وهم: اللاعب أحمد حسن (كوكا) وشادي الجيلاني المنسق الإعلامي للفريق ومحمد عبده مدلك الفريق.
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