شكرا لقرائتكم إبراهيم سعيد: كوكا لايستحق التواجد مع المنتخب الوطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أكد إبراهيم سعيد نجم الأهلى والزمالك السابق أن أحمد حسن كوكا نجم المنتخب الوطني لا يليق بالمشاركة مع الفراعنة.

وقال سعيد فى تصريحات تلفزيونية: "كوكا لا يقنعني على الإطلاق فهو غير جدير أن يكون مهاجم المنتخب الوطني ومستواه بعيد تماما ولا أقتنع أن يؤدي المهاجم دور المساندة فقط داخل الملعب".

وأضاف: "كوكا يتألق مع ناديه فى اليونان ثم يأتي هنا مع المنتخب الوطني لا يقدم أى شييء".