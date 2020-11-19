شكرا لقرائتكم مرموش: الاحترافية تميز الدوري الألماني عن المصري.. ورفضت اللعب لدورتموند ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعرب عمر مرموش لاعب فولفسبورج الألماني عن فخره بأداء المنتخب الأوليمبي أمام البرازيل، موضحا: "انضمامي لقائمة المنتخب من عدمه أمر يعود للجهاز الفني وأحترمه بكل تأكيد".
قال خلال تصريحات تلفزيونية: "هدفي الأول مُنذ الصِغر كان الاحتراف الأوروبي، ومريت بظروف صعبة في أول عامين لي في الاحتراف، لكن الأمور أصبحت أسهل كثيرًا مع مرور الوقت".
أشار: "الدوري الألماني يختلف عن الدوري المصري في الاهتمام الكبير بالجوانب البدنية، بالإضافة للاحترافية في أساليب التدريب".
استطرد: "تلقيت عرضين من بوروسيا دورتموند ومالاجا، ولكنِّي فضَلت فولفسبورج بحثًا عن "فرصة المشاركة".
واصل: "ما ينقُصني للمشاركة مع الفريق الأول لفولفسبورج بشكل أساسي زيادة نسبة التهديف، ودائمًا ما أجتهد وأبذل قُصارَي جُهدي لتسجيل أكبر نسبة ممكنة من الأهداف".
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