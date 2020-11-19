شكرا لقرائتكم جمال العدل: الزمالك طول عمره نادي الفخامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف جمال العدل السيناريست والمنتج المعروف بانتماته للزمالك، عن انتماء عائلته لمدينة المنصور، موضحا أنه نشأ وتربى في حي شبرا وكان بيت العائلة لا يخلو من نجوم الزمالك في طفولته.

وقال العدل في تصريحات تليفزيونية، لبرنامج زملكاوي، مع الإعلامي خالد الغندور، المُذاع على فضائية النادي الأبيض، مساء الأربعاء: "الزمالك طول عمره نادي الفخامة، وقبل مرتضى منصور كان النادي معروف بقيمته وفخامته، لا ننكر أن مرتضى استلم النادي في أسوأ ظروفه لكنه كان ومازال نادي عظيم".

وأكمل العدل: "حمادة إمام أعظم راس حربه في الكرة المصرية، وأفضل لاعبي جيله، وشيكابالا أفضل لاعب مر على الكرة المصرية ولا يمكن نسيان موهبته وعطائه للزمالك".

واسترجع العدل موقف خلال مسيرته الفنية قائلا: "خلال مسلسل سجن النسا كان هناك مشهد وفاة شخصية بعد هزيمة قاسية للفريق التى تشجعه، واقترح شخص من طاقم العمل الاستعانة بمباراة الأهلي والزمالك الشهيرة 6/1، لكنى رفضت الزج بهذا المشهد وأنهيت عمل الشخص الذى اقترحه، ليس بسبب هزيمة الزمالك وإنما رفضا للمبدأ ذاته".

في سياق متصل، طالب مسئولو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، بحضور 10 آلاف مشجع في نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك والمقرر إقامته في استاد القاهرة الدولي يوم 27 نوفمبر الجارى .

ورفعت هيئة استاد القاهرة حالة التأهب القصوى استعدادًا لاستقبال العرس الكروي للكرة المصرية، عندما يستضيف نهائي النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري والذي يجمع قطبي القاهرة الأهلي والزمالك، في سابقة هي الأولى التي تشهد خلالها المباراة النهائية طرفين مصريين، بعد نجاح القطبين في التأهل للنهائي على حساب قطبي الكرة المغربية الوداد والرجاء.

وبات استاد القاهرة جاهزًا لاستقبال النهائي الأفريقي من حيث أرضية الملعب وغرف الملابس والمدرجات، كما تقوم هيئة الاستاد بتعقيم الاستاد بالكامل استعداد لاستقبال نهائي القرن، كما يلقبه العديد من المحللين، في الوقت الذي أصبح فيه الاستاد بالكامل جاهزًا لاستضافة المباراة التاريخية.

وأطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مبادرة لنبذ التعصب الكروى بين الجماهير المصرية تحت شعار "لا للتعصب نعم للروح الرياضية" بهدف حث الجماهير على تشجيع فرقهم دون أى نوع من أنواع التعصب، وإعلاء مبادئ المحبة والسلام والتنافس الرياضى الشريف كونها ركائز أساسية لرياضة كرة القدم.