شكرا لقرائتكم إنبى يتعاقد مع زياد بوغطاس من النجم الساحلى 3 مواسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أنهى مجلس إدارة نادى إنبى برئاسة مصطفى الأمير رسميا إنهاء إجراءات ضم زياد بوغطاس لاعب النجم الساحلى ومنتخب تونس وضمه لصفوف الفريق لمدة 3 مواسم بداية من الموسم المقبل وحضر زياد بوغطاس اليوم إلى مقر النادى بصحبة وكيله محمد عبد الحميد وقام بتوقيع العقود وحصل على مقدم عقده 50% من قيمة عقده فى الموسم الأول.
وخضع اللاعب للكشف الطبى واجتاز جميع الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية بعدها توجه مباشرة بصحبة وكيله وبحضور حلمى طولان المدير الفنى وعبد الناصر محمد مدير الكرة وقام بتوقيع العقود تمهيدا للمشاركة فى التدريبات الجماعية غدا.
وأكد محمد عبد الحميد، وكيل اللاعب أن زياد فضل الانضمام لصفوف إنبى رغم انه تلقى عرضين أفضل فى المقابل المادى لكنه اختار اللعب تحت قيادة حلمى طولان، مؤكدا أن اللاعب لديه طموح كبير لتحقيق انجاز جديد لمسيرته مع إنبى .
فيما أبدى زياد بوغطاس سعادته بالانضمام للفريق البترولي، مؤكدا أن السمعة الطيبة عن إنبى والاحترافية فى التعامل ساهمت بشكل كبير فى اختياره لإنبى رغم انه كان لديه عرضين آخرين من مصر وعرضا آخر من السعودية وتمنى أن يمون التوفيق حليفه وان يكون عند حسن ظن ادارة إنبى والجهاز الفني.
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