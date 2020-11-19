شكرا لقرائتكم إنبى يتعاقد مع زياد بوغطاس من النجم الساحلى 3 مواسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهى مجلس إدارة نادى إنبى برئاسة مصطفى الأمير رسميا إنهاء إجراءات ضم زياد بوغطاس لاعب النجم الساحلى ومنتخب تونس وضمه لصفوف الفريق لمدة 3 مواسم بداية من الموسم المقبل وحضر زياد بوغطاس اليوم إلى مقر النادى بصحبة وكيله محمد عبد الحميد وقام بتوقيع العقود وحصل على مقدم عقده 50% من قيمة عقده فى الموسم الأول.

وخضع اللاعب للكشف الطبى واجتاز جميع الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية بعدها توجه مباشرة بصحبة وكيله وبحضور حلمى طولان المدير الفنى وعبد الناصر محمد مدير الكرة وقام بتوقيع العقود تمهيدا للمشاركة فى التدريبات الجماعية غدا.

وأكد محمد عبد الحميد، وكيل اللاعب أن زياد فضل الانضمام لصفوف إنبى رغم انه تلقى عرضين أفضل فى المقابل المادى لكنه اختار اللعب تحت قيادة حلمى طولان، مؤكدا أن اللاعب لديه طموح كبير لتحقيق انجاز جديد لمسيرته مع إنبى .

فيما أبدى زياد بوغطاس سعادته بالانضمام للفريق البترولي، مؤكدا أن السمعة الطيبة عن إنبى والاحترافية فى التعامل ساهمت بشكل كبير فى اختياره لإنبى رغم انه كان لديه عرضين آخرين من مصر وعرضا آخر من السعودية وتمنى أن يمون التوفيق حليفه وان يكون عند حسن ظن ادارة إنبى والجهاز الفني.