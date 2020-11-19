اخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 18/11/2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها ، محمد صلاح يجرى مسحة جديدة بعد 4 أيام للكشف عن كورونا ، وبدر بانون يصل القاهرة تمهيداً للانتظام في تدريبات الأهلي ، والأهلى يعلن جاهزية أليو ديانج للمشاركة فى التدريبات ، لاعبو المنتخب يخضعون للعزل 24 ساعة فى فندق الإقامة بعد العودة من توجو . قال الدكتور خالد محمود، طبيب الأهلي إن جونيور أجايي لاعب الفريق، ‏تعرض للإصابة في نهاية المران، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا ‏لمواجهة أبوقير المقرر لها يوم السبت المقبل في دور الثمانية ببطولة كأس مصر أصدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب قرار بإيقاف جميع أطراف واقعة المصارعة التي حدثت مساء الثلاثاء في المعسكر المقام بالمركز الأولمبي بالمعادي. أجرى اليوم محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى ونادى ليفربول الإنجليزى مسحة جديدة للكشف عن فيروس كوفيد 19 الا أن نتيجتها جاءت ايجابية لاعبو المنتخب يخضعون للعزل 24 ساعة فى فندق الإقامة بعد العودة من توجو يخضع لاعبو المنتخب الوطنى والجهاز الفنى والإدارى والطبى للعزل الصحى فى فندق الإقامة، وذلك عقب العودة من توجو صباح اليوم الأربعاء، حيث تقضى البعثة 24 ساعة فى الفندق لحين ظهور نتيجة المسحة التى تجريها البعثة عقب العودة من توجو، للاطمئنان على سلامة اللاعبين وأعضاء البعثة، ومنعا لاختلاطهم بأسرهم تحسبا لظهور أى حالات إيجابية، وذلك بعد إصابة محمد صلاح ومحمد الننى بفيروس كورونا. الأهلى يطلب 10 ملايين جنيه لبيع أحمد الشيخ لبيراميدز اشترط مسئولو الأهلى الحصول على 10 ملايين جنيه لبيع أحمد الشيخ لبيراميدز خلال الانتقالات الجارية، بعد رفض مبادلته بمحمد فاروق، مشددين على أنه سيتم العودة للعرض الأول الذى أرسله بيراميدز للحصول على خدمات الشيخ والذى كان بمقابل مادى بعيداً عن فكرة تبادل اللاعبين. ‏الاتحاد السكندري يبحث عن مهاجم سوبر بعد فشل ضم بادجي يسابق نادى الاتحاد السكندري الزمن لتدعيم قائمته بالتعاقد مع مهاجم سوبر بعد ما فشل ضم السنغالي أليو بادجي مهاجم الأهلي على سبيل الإعارة، حيث استقر الجهاز الفني بقيادة حسام حسن على ضم مهاجم وقلب دفاع فى الوقت الذي لم يتوصل فيه النادي لاتفاق مع أي لاعب لضمه حتى الآن، ودخل أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلي المنتهية إعارته مع الجونة حسابات النادى مرة أخري فى الوقت الحالي من أجل ضمه. الأهلى يعلن جاهزية أليو ديانج للمشاركة فى التدريبات أكد أليو ديانج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى جاهزيته للمشاركة فى التدريبات خلال الفترة المقبلة، وأضاف فى اتصال هاتفى مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، أن الإصابة التى تعرض لها فى مباراة مالى وناميبيا فى إطار تصفيات كأس الأمم الأفريقية، مساء الثلاثاء، كدمة خفيفة لن تمنعه من المشاركة فى التدريبات خلال الفترة المقبلة. الزمالك يدخل معسكرا مبكرا استعدادا لمواجهة الأهلى بعد موقعة الكأس استقر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، على دخول معسكر مبكر لمواجهة الأهلى، المقرر لها يوم 27 من شهر نوفمبر الجارى، عقب الانتهاء من مواجهة نادى مصر، المقرر لها يوم السبت المقبل، فى دور الثمانية من بطولة كأس مصر، على أن يتم تحديد موعد المعسكر بشكل نهائى خلال الأيام الجارية. موسيمانى يدفع بصالح جمعة ووحيد فى مباراة أبو قير بالكأس استقر بيتسو موسميانى المدير الفنى للأهلى على الاستعانة بأكثر من لاعب بديل فى مباراة أبو قير للأسمدة المقرر لها السبت المقبل فى برج العرب فى دور الثمانية لكأس مصر، ويأتى فى مقدمتهم صالح جمعة ومحمود وحيد وذلك لرغبة الجهاز الفنى إراحة الأساسيين وتجهيزهم لمباراة الزمالك المرتقبة يوم 27 نوفمبر الجارى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا. الأهلى يرفض ضم لاعب جديد من بيراميدز رفض مسئولو النادى الأهلى مقترحا جديدا من نظرائهم فى نادى بيراميدز فى صفقة انتقال أحمد الشيخ للأخير بداية من الموسم الجديد. المنتخب يعلن استمرار إيجابية مسحة محمد صلاح الأولمبية تقرر إيقاف جميع أطراف خناقة المصارعة في المركز الأولمبي بيراميدز يرسل خطابا رسميا لضم مصطفى فتحي إصابة أجاي فى نهاية مران الأهلي وفحص طبي غداً

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