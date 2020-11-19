وزير الرياضة: لا نية لإلغاء النشاط الرياضى بعد تزايد إصابات كورونا بين اللاعبين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة أنه لانية لإلغاء او إيقاف النشاط الرياضى بعد تزايد أعداد الإصابات بكورونا بين اللاعبين .
وقال صبحى في تصريحات خاصة لليوم السابع : مفيش نية للإيقاف، أو الإلغاء أى حاجة لكن ملتزمين بالإجراءات الاحترازية .
وأضاف وزير الرياضة أن الوزارة خاطبت الأندية الرياضية ومراكز الشباب و المديريات طبقا لقرارت مجلس الوزراء التي تؤكد على الالتزام بالماسك ، و الإجراءات الصحية ، ولكن سنيعد تركيز أداؤنا ، لأن الفترة المقبلة خاصة شهر ديسمبر ويناير متوقع زيادة الكورنا ، فلابد من تشديد الإجراءات الفترة المقبلة .
و طلب الدكتور أشرف صبحى من لاعبى منتخب مصر بذل المزيد من الجهد خلال المباريات المقبلة لإسعاد جماهير كرة القدم المصرية بالنتائج الطيبة والأداء المشرف، مشيرا إلى أن كرة القدم المصرية تشهد حالة من التطور والازدهار سواءً على مستوى المنتخب الوطنى الأول أو المنتخب الأوليمبى ومنتخب الشباب، وكذلك على مستوى الأندية التى أصبحت متصدرة للمشهد الكروى على مستوى القارة الأفريقية، وذلك خلال استقبال البعثة فى مطار القاهرة عقب الفوز على توجو فى تصفيات أفريقيا.
وصلت، منذ قليل، بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري إلى القاهرة قادمة من توجو على متن طائرة خاصة وفرتها شركة بريزنتيشن الراعي لاتحاد الكرة والمنتخبات الوطنية، فى رحلة استغرقت 6 ساعات.
وكان منتخب مصر حقق فوزًا غاليًا على منتخب توجو، بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، على استاد "كيجيه" فى الجولة الرابعة بتصفيات أمم أفريقيا 2022، وكان الفراعنة حققوا فوزًا مهمًا وصعبًا على نظيره التوجولى بهدف نظيف فى المباراة التى جمعت الفريقين فى القاهرة السبت الماضى بهدف نظيف، سجله محمود الونش.
بهذه النتيجة يحصد المنتخب الوطنى ثلاث نقاط ويتصدر المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط، وبفارق هدف عن منتخب جزر القمر المتواجد فى المركز الثانى بنفس الرصيد من النقاط، بينما توقف رصيد منتخب كينيا، عند 3 نقاط فى المركز الثالث ويقبع منتخب توجو فى المركز الأخير بالمجموعة برصيد نقطة واحدة.
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