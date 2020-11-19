شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: لا نية لإلغاء النشاط الرياضى بعد تزايد إصابات كورونا بين اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة أنه لانية لإلغاء او إيقاف النشاط الرياضى بعد تزايد أعداد الإصابات بكورونا بين اللاعبين .

وقال صبحى في تصريحات خاصة لليوم السابع : مفيش نية للإيقاف، أو الإلغاء أى حاجة لكن ملتزمين بالإجراءات الاحترازية .

وأضاف وزير الرياضة أن الوزارة خاطبت الأندية الرياضية ومراكز الشباب و المديريات طبقا لقرارت مجلس الوزراء التي تؤكد على الالتزام بالماسك ، و الإجراءات الصحية ، ولكن سنيعد تركيز أداؤنا ، لأن الفترة المقبلة خاصة شهر ديسمبر ويناير متوقع زيادة الكورنا ، فلابد من تشديد الإجراءات الفترة المقبلة .

و طلب الدكتور أشرف صبحى من لاعبى منتخب مصر بذل المزيد من الجهد خلال المباريات المقبلة لإسعاد جماهير كرة القدم المصرية بالنتائج الطيبة والأداء المشرف، مشيرا إلى أن كرة القدم المصرية تشهد حالة من التطور والازدهار سواءً على مستوى المنتخب الوطنى الأول أو المنتخب الأوليمبى ومنتخب الشباب، وكذلك على مستوى الأندية التى أصبحت متصدرة للمشهد الكروى على مستوى القارة الأفريقية، وذلك خلال استقبال البعثة فى مطار القاهرة عقب الفوز على توجو فى تصفيات أفريقيا.

وصلت، منذ قليل، بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري إلى القاهرة قادمة من توجو على متن طائرة خاصة وفرتها شركة بريزنتيشن الراعي لاتحاد الكرة والمنتخبات الوطنية، فى رحلة استغرقت 6 ساعات.