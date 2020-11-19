اخبار نادي الزمالك اليوم الأربعاء 18/11/2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادي الزمالك اليوم الأربعاء 18/11/22 العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها ، جهاز الزمالك يتواصل مع مدحت عبد الهادى "هاتفيا" بعد دخوله العزل ، و "زيزو" أول المنضمين إلى الزمالك من المنتخب بعد العودة من توجو ، والزمالك يجرى مسحات دورية للكشف عن كورونا لحين الانتهاء من لقاء الأهلى. جهاز الزمالك يتواصل مع مدحت عبد الهادى "هاتفيا" بعد دخوله العزل حرص الجهاز الفني والإداري بنادي الزمالك، على الاطمئنان والتواصل مع مدحت عبدالهادي المدرب العام للفريق، وذلك في ظل إيجابية المسحة الطبية الخاصة به.

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