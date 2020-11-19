عمر مرموش: تعرضت لظروف صعبة فى بداية الاحتراف وتلقيت عروض من دورتموند ومالاجا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عمر مرموش المحترف بصفوف فولفسبورج الألمانى عن أصعب لحظات الاحتراف قائلا " مررت بظروف صعبة في أول عامين لي في الاحتراف، لكن الأمور أصبحت أسهل كثيرًا مع مرور الوقت و الدوري الألماني يختلف عن الدوري المصري في الاهتمام الكبير بالجوانب البدنية، بالإضافة للاحترافية في أساليب التدريب " .
وأوضح عمر مرموش خلال تصريحات تلفزيونية قائلا " هدفي الأول مُنذ الصِغر كان الاحتراف الأوروبي، مشيرا أنه فخور بأداء المنتخب الأوليمبي أمام البرازيل، وانضمامي لقائمة المنتخب من عدمه أمر يعود للجهاز الفني وأحترمه بكل تأكيد و بالفعل تلقيت عرض من بروسيا دورتموند ومالاجا، ولكنِّي فضَّلت فولفسبورج بحثًا عن فُرصة المشاركة .
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