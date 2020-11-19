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إنبي يضم زياد بوغطاس مدافع منتخب تونس 3 مواسم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهي مجلس إدارة نادي إنبي برئاسة مصطفي الأمير رسميا إنهاء إجراءات ضم زياد بوغطاس لاعب النجم الساحلي ومنتخب تونس، لصفوف الفريق لمدة 3 مواسم بداية  من الموسم المقبل وحضر زياد بوغطاس اليوم إلى مقر النادي بصحبة وكيله  محمد عبد الحميد وقام بتوقيع العقود وحصل علي مقدم عقده 50% من  قيمة  عقده  في الموسم الأول 

 

 وخضع اللاعب للكشف الطبي وأجتاز جميع الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية بعدها توجه مباشرة بصحبة وكيله وبحضور حلمي طولان  المدير الفني  وعبد الناصر محمد مدير الكرة وقام بتوقيع العقود تمهيدا للمشاركة في  التدريبات الجماعية غدا . 

 

 وأكد محمد عبد الحميد، وكيل اللاعب أن زياد فضل الانضمام لصفوف إنبي رغم انه تلقي عرضين أفضل في المقابل المادي لكنه اختار اللعب تحت قيادة حلمي طولان، مؤكدا ان اللاعب لديه طموح كبير لتحقيق انجاز جديد لمسيرته مع إنبي .

 

فيما أبدي زياد بوغطاس سعادته بالانضمام للفريق البترولي، مؤكدا أن السمعة الطيبة عن إنبي والاحترافية في التعامل ساهمت بشكل كبير في  اختياره لإنبي رغم انه كان لديه عرضين آخرين  من مصر  وعرضا آخر من وتمني ان يمون التوفيق حليفه  وان يكون عند حسن ظن ادارة إنبي والجهاز الفني.

 

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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