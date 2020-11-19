إنبي يضم زياد بوغطاس مدافع منتخب تونس 3 مواسم

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شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يضم زياد بوغطاس مدافع منتخب تونس 3 مواسم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهي مجلس إدارة نادي إنبي برئاسة مصطفي الأمير رسميا إنهاء إجراءات ضم زياد بوغطاس لاعب النجم الساحلي ومنتخب تونس، لصفوف الفريق لمدة 3 مواسم بداية من الموسم المقبل وحضر زياد بوغطاس اليوم إلى مقر النادي بصحبة وكيله محمد عبد الحميد وقام بتوقيع العقود وحصل علي مقدم عقده 50% من قيمة عقده في الموسم الأول
وأكد محمد عبد الحميد، وكيل اللاعب أن زياد فضل الانضمام لصفوف إنبي رغم انه تلقي عرضين أفضل في المقابل المادي لكنه اختار اللعب تحت قيادة حلمي طولان، مؤكدا ان اللاعب لديه طموح كبير لتحقيق انجاز جديد لمسيرته مع إنبي .
فيما أبدي زياد بوغطاس سعادته بالانضمام للفريق البترولي، مؤكدا أن السمعة الطيبة عن إنبي والاحترافية في التعامل ساهمت بشكل كبير في اختياره لإنبي رغم انه كان لديه عرضين آخرين من مصر وعرضا آخر من السعودية وتمني ان يمون التوفيق حليفه وان يكون عند حسن ظن ادارة إنبي والجهاز الفني.
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