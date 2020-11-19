7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها ، لاعبو المنتخب يخضعون للعزل 24 ساعة فى فندق الإقامة بعد العودة من توجو ، ومحمد صلاح يجرى مسحة جديدة بعد 4 أيام للكشف عن كورونا ، وبدر بانون يصل القاهرة تمهيداً للانتظام في تدريبات الأهلي .

لاعبو المنتخب يخضعون للعزل 24 ساعة فى فندق الإقامة بعد العودة من توجو

يخضع لاعبو المنتخب الوطنى والجهاز الفنى والإدارى والطبى للعزل الصحى فى فندق الإقامة، وذلك عقب العودة من توجو صباح اليوم الأربعاء، حيث تقضى البعثة 24 ساعة فى الفندق لحين ظهور نتيجة المسحة التى تجريها البعثة عقب العودة من توجو، للاطمئنان على سلامة اللاعبين وأعضاء البعثة، ومنعا لاختلاطهم بأسرهم تحسبا لظهور أى حالات إيجابية، وذلك بعد إصابة محمد صلاح ومحمد الننى بفيروس كورونا.