7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها ، لاعبو المنتخب يخضعون للعزل 24 ساعة فى فندق الإقامة بعد العودة من توجو ، ومحمد صلاح يجرى مسحة جديدة بعد 4 أيام للكشف عن كورونا ، وبدر بانون يصل القاهرة تمهيداً للانتظام في تدريبات الأهلي .
لاعبو المنتخب يخضعون للعزل 24 ساعة فى فندق الإقامة بعد العودة من توجو
يخضع لاعبو المنتخب الوطنى والجهاز الفنى والإدارى والطبى للعزل الصحى فى فندق الإقامة، وذلك عقب العودة من توجو صباح اليوم الأربعاء، حيث تقضى البعثة 24 ساعة فى الفندق لحين ظهور نتيجة المسحة التى تجريها البعثة عقب العودة من توجو، للاطمئنان على سلامة اللاعبين وأعضاء البعثة، ومنعا لاختلاطهم بأسرهم تحسبا لظهور أى حالات إيجابية، وذلك بعد إصابة محمد صلاح ومحمد الننى بفيروس كورونا.
قال الدكتور خالد محمود، طبيب الأهلي إن جونيور أجايي لاعب الفريق، تعرض للإصابة في نهاية المران، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة أبوقير المقرر لها يوم السبت المقبل في دور الثمانية ببطولة كأس مصر
أصدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب قرار بإيقاف جميع أطراف واقعة المصارعة التي حدثت مساء الثلاثاء في المعسكر المقام بالمركز الأولمبي بالمعادي.
الأهلى يطلب 10 ملايين جنيه لبيع أحمد الشيخ لبيراميدز
اشترط مسئولو الأهلى الحصول على 10 ملايين جنيه لبيع أحمد الشيخ لبيراميدز خلال الانتقالات الجارية، بعد رفض مبادلته بمحمد فاروق، مشددين على أنه سيتم العودة للعرض الأول الذى أرسله بيراميدز للحصول على خدمات الشيخ والذى كان بمقابل مادى بعيداً عن فكرة تبادل اللاعبين.
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