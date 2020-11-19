شكرا لقرائتكم خبر عن فخر الدين يتحدث عن أسباب تفضيله للدراويش وهدف البطولة وحلمه الشخصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الموقع الرسمى للإسماعيلى لقاءًا مع الدولى التونسى فخر الدين بن يوسف العائد من جديد لصفوف الفريق للحديث عن عودته للدراويش وأسباب تفضيله رغم العروض وهدفه الأغلى الذى يسعى لتحقيقه.

كل ما يلى على لسان الدولى التونسى:

-جميع لاعبى الإسماعيلى أصدقائى ولدى سعادة كبيرة بالتواجد معهم والذين اعتبرهم بمثابة أخوتى.

-فضلت الإسماعيلى رغم العروض الكبيرة التى وصلتنى،الجميع فى مجلس الإدارة يعلمون حجم الإغراءات التى تم عرضها على لكنى فضلت الاستمرار فى الفريق الذى شهد تألقى.

-من أهم أسباب استمرارى مع الفريق هو الإحترافية التى تعامل بها مسئولى النادى معى ، إضافة للراحة النفسية التى اشعر بها لتواجدى بالنادى الذى لديه جماهيرية عريضة وعدم حاجتى لاتخاذ وقت من أجل الإنسجام سريعا ضمن صفوف الفريق.

-اللاعبون ومجلس الإدارة برئاسة المهندس إبراهيم عثمان ، لدينا هدف نتطلع إليه وهو التتويج ببطولة كأس العرب للأندية الأبطال وإسعاد جماهيرنا الكبيرة.

-بالتأكيد أتمنى الحصول على لقب الهداف إلا أنه لا يشغلنى بقدر انتصار الفريق وحصده للثلاث نقاط.

-تحديت نفسي عندما جئت للإسماعيلى ، لأنني كنت أريد نادي طموح في جميع المسابقات، وهذا ما وجدته مع فريقى.

-رسالتى للجماهير هو الوقوف خلف الفريق وعدم الالتفات إلى الشائعات، من أجل السعى جليا لعودته لمكانته المستحقة بين الكبار منافسا وحاصدا للالقاب وهو ما سنقاتل عليه مع زملائى بالفريق.