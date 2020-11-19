شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح مستمر فى الجونة لحين تحول المسحة إلى سلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف مصدر مقرب من محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وليفربول الانجليزي ، أنه مستمر في الجونة لحين تحول المسحة الخاصة به من إيجابية الي سلبية ، حتي يطمئن تماما قبل السفر الي إنجلترا والانضمام الي فريقه ، خاصة انه علي تواصل دائم مع مسئولي ناديه وأخبروه بعدم تعجل عودته والتأكد من سلامته تماما حفاظا علي سلامته وسلامة زملاءه بالفريق .

ويجري محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الانجليزي مسحة جديدة بعد 4 ايام للكشف عن فيروس كوفيد-19 بعدما اجري مسحة اليوم الا أن نتيجتها جاءت ايجابية، كما أجرى اليوم أيضا محمد النني نجم المنتخب وارسنال الانجليزي مسحة ثانية أكدت نتائجها ايجابية حالته، حيث تتم متابعة حالتهما أولا بأول بمعرفة محمد فضل عضو اللجنة الخماسية رئيس بعثة المنتخب العائدة من توجو والدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب.