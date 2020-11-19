أخبار النادي الأهلى اليوم الأربعاء 18/11/2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادي الاهلي اليوم الأربعاء 18/11/2020 ، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها بدر بانون يصل القاهرة تمهيداً للانتظام في تدريبات الأهلي، وإصابة أجاي فى نهاية مران الأهلي وفحص طبي غداً ، والأهلى يتلقى تقريراً طبياً عن رباعى المنتخب بعد مباراتى توجو. بدر بانون يصل القاهرة تمهيداً للانتظام في تدريبات الأهلي.. صورة وصل المغربي بدر بانون، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى القاهرة اليوم الأربعاء، تمهيدًا للانتظام في التدريبات الجماعية للفريق، قال الدكتور خالد محمود، طبيب الأهلي إن جونيور أجايي لاعب الفريق، ‏تعرض للإصابة في نهاية المران، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا ‏لمواجهة أبوقير المقرر لها يوم السبت المقبل في دور الثمانية ببطولة كأس مصر عمرو السولية يشارك في تدريبات الأهلي قبل كأس مصر اطمأن الدكتور خالد محمود طبيب الأهلى من نظيره فى منتخب مصر محمد أبو العلا عن أحوال رباعى الأهلى فى المنتخب الوطنى بعد مشاركتهم فى معسكر الفريق القومى. الأهلى يتلقى تقريراً طبياً عن رباعى المنتخب بعد مباراتى توجو السولية ينتظم في مران الأهلي الجماعي إصابة أجاي فى نهاية مران الأهلي وفحص طبي غداً انتظام الدوليين في مران الأهلي غداً.. وبرنامج استشفائي للتخلص من الإجهاد ‏ ينتظم اللاعبون الدوليون بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مران الفريق غدًا، بعد عودتهم صباح اليوم مع بعثة المنتخب ‏الوطني من توجو، وإجرائهم مسحة طبية بعد العودة فحص طبي لمحمود متولي فى مران الأهلي وتقسيمة قوية بين اللاعبين خضع محمود متولي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لفحص طبي على هامش المران الجماعي للفريق، الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة طبيب الأهلي يعلن نتائج مسحات اللاعبين الدوليين قال خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إنه اطمأن على المسحات الطبية الخاصة باللاعبين الدوليين، بعد انتهاء معسكر المنتخب الوطني الذي تخللته مباراتا توجو مؤخرا. عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي محاضرة نظرية مطولة مع على هامش مران الفريق عصر اليوم الأربعاء والذي أقيم علي ملعب التتش بالجزيرة، هاني وطاهر يتأهلان فى الأهلي وموسيماني يحاضر اللاعبين

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