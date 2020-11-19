شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة هرماس رضوان رئيس نادى بنى عبيد متأثرا بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى منذ قليل هرماس رضوان، رئيس نادى بنى عبيد، عقب الإصابة بفيروس كورونا، وظل داخل مستشفى العزل لعدة أيام حتى وافته المنية مساء اليوم.

يذكر أن هرماس رضوان أحد أقطاب المعارضة فى الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، وترشح من قبل فى انتخابات الجبلاية على منصب الرئيس، وكان دائم الهجوم على الجبلاية.