شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة هرماس رضوان رئيس نادي بني عبيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توفي مساء اليوم الأربعاء، هرماس رضوان، رئيس مجلس إدارة نادي عبيد، بحسب ما أعلنه الإعلامي أحمد شوبير، عبر صفحته بموقع «فيس بوك».

وكتب «شوبير» عبر صفحته: «أتقدم بخالص العزاء والمواساة في وفاة فقيد الرياضة، د/هرماس رضوان رئيس مجلس إدارة نادي بني عبيد سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان».