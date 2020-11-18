شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة هرماس رضوان رئيس نادي بني عبيد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توفي مساء اليوم الأربعاء، هرماس رضوان، رئيس مجلس إدارة نادي عبيد، بحسب ما أعلنه الإعلامي أحمد شوبير، عبر صفحته بموقع «فيس بوك».
وكتب «شوبير» عبر صفحته: «أتقدم بخالص العزاء والمواساة في وفاة فقيد الرياضة، د/هرماس رضوان رئيس مجلس إدارة نادي بني عبيد سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان».facebook
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