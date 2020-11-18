شكرا لقرائتكم خبر عن «مرسيدس» يبدأ مفاوضات التجديد مع «هاميلتون» مع تتويجه بـ«الفورمولا وان» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مدير فريق مرسيدس، النمساوى توتو وولف، أن المفاوضات مع السائق البريطانى لويس هاميلتون الذى توج الأحد بلقبه السابع فى بطولة العالم للفورمولا وان وعادل بالتالى الرقم القياسى المسجل باسم الألمانى ميكايل شوماخر، ستبدأ فى «الأيام المقبلة» من أجل تجديد عقده.
وينتهى عقد هاميلتون هذا العام، لكنه أكد بعد تتويجه الأحد باللقب العالمى السابع إثر فوزه بجائزة تركيا الكبرى، رغبته بالبقاء فى الفريق الألمانى الذى يدافع عن ألوانه منذ 2013 وتوج معه بطلا ست مرات، بينها ألقاب المواسم الأربعة الأخيرة.
وفى مقابلة له مع هيئة الإذاعة البريطانى «بى بى سى»، اعتبر وولف أن العودة إلى مقر الفريق مع لقب عالمى سابع «لا يسمح لك بالتحدث عن عقد. لن يكون ذلك عادلا بحق الإنجاز الذى تحقق. سنمنح الأمر بضعة أيام، ثم سنبدأ الحديث بشأنه.
وتابع: «علاقتنا تتجاوز الأعمال، إنها علاقة صداقة، علاقة ثقة. نحن لا نستمتع بهذا اليوم (عندما يحين الوقت) من التفاوض لأنها ستكون المرة الوحيدة من دون أهداف مشتركة (أى أن كل فريق يحاول الحصول على مكاسب لصالحه). الصفقة الأفضل ستحصل عندما يغادر كل من الطرفين وهو ليس راضيا بالكامل».
وهاميلتون ليس المؤثر الوحيد الذى ينتهى عقده هذا العام مع مرسيدس، بل الأمر ذاته ينطبق على وولف، لكن الرجلين فضلا تأجيل مسألة المفاوضات مع الفريق الألمانى من أجل التركيز على صراع لقبى الصانعين والسائقين.
وبتتويجه السابع الأحد فى تركيا حيث حقق أيضا الفوز الـ94 فى مسيرته، بات هاميلتون أحد أعظم السائقين فى التاريخ حتى إنه متفوق على الأسطورة شوماخر بتجاوزه فى عدد الانتصارات والانطلاق من المركز الأخير. ورفض وولف المقارنة بين هاميلتون وشوماخر الذى تعرض لحادث تزلج خطير أواخر 2013 ولا يزال حتى الآن غير قادر على التحرك، قائلا: ميكايل وإنجازاته فى أفكارنا معظم الوقت... من الصعب جدا المقارنة بينهما. لكن فيما يتعلق بهاميلتون، فهو فى صدد صناعة التاريخ ومن الصعب فى بعض الأحيان أن يكون هناك اعتراف بذلك.
وأوضح «فقط عندما تصل المسيرة إلى نهايتها، سيقول الناس إننا (هاميلتون ومرسيدس) كنا جزءا من صناعة التاريخ، وأعتقد أن هذا ما يحصل فى الوقت الحالى (أى أن الناس تجد صعوبة فى الاعتراف بعظمة هاميلتون».
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