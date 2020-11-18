شكرا لقرائتكم خبر عن «مرسيدس» يبدأ مفاوضات التجديد مع «هاميلتون» مع تتويجه بـ«الفورمولا وان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مدير فريق مرسيدس، النمساوى توتو وولف، أن المفاوضات مع ‏السائق البريطانى لويس هاميلتون الذى توج الأحد بلقبه السابع فى بطولة ‏العالم للفورمولا وان وعادل بالتالى الرقم القياسى المسجل باسم الألمانى ‏ميكايل شوماخر، ستبدأ فى «الأيام المقبلة» من أجل تجديد عقده‎.‎

وينتهى عقد هاميلتون هذا العام، لكنه أكد بعد تتويجه الأحد باللقب ‏العالمى السابع إثر فوزه بجائزة تركيا الكبرى، رغبته بالبقاء فى الفريق ‏الألمانى الذى يدافع عن ألوانه منذ 2013 وتوج معه بطلا ست مرات، ‏بينها ألقاب المواسم الأربعة الأخيرة‎.‎

وفى مقابلة له مع هيئة الإذاعة البريطانى «بى بى سى»، اعتبر وولف أن ‏العودة إلى مقر الفريق مع لقب عالمى سابع «لا يسمح لك بالتحدث عن ‏عقد. لن يكون ذلك عادلا بحق الإنجاز الذى تحقق. سنمنح الأمر بضعة ‏أيام، ثم سنبدأ الحديث بشأنه‎.‎

وتابع: «علاقتنا تتجاوز الأعمال، إنها علاقة صداقة، علاقة ثقة. نحن لا ‏نستمتع بهذا اليوم (عندما يحين الوقت) من التفاوض لأنها ستكون المرة ‏الوحيدة من دون أهداف مشتركة (أى أن كل فريق يحاول الحصول على ‏مكاسب لصالحه). الصفقة الأفضل ستحصل عندما يغادر كل من الطرفين ‏وهو ليس راضيا بالكامل‎».

وهاميلتون ليس المؤثر الوحيد الذى ينتهى عقده هذا العام مع مرسيدس، ‏بل الأمر ذاته ينطبق على وولف، لكن الرجلين فضلا تأجيل مسألة ‏المفاوضات مع الفريق الألمانى من أجل التركيز على صراع لقبى ‏الصانعين والسائقين‎.‎

وبتتويجه السابع الأحد فى تركيا حيث حقق أيضا الفوز الـ94 فى ‏مسيرته، بات هاميلتون أحد أعظم السائقين فى التاريخ حتى إنه متفوق ‏على الأسطورة شوماخر بتجاوزه فى عدد الانتصارات والانطلاق من ‏المركز الأخير. ورفض وولف المقارنة بين هاميلتون وشوماخر الذى تعرض لحادث ‏تزلج خطير أواخر 2013 ولا يزال حتى الآن غير قادر على التحرك، ‏قائلا: ميكايل وإنجازاته فى أفكارنا معظم الوقت... من الصعب جدا ‏المقارنة بينهما. لكن فيما يتعلق بهاميلتون، فهو فى صدد صناعة ‏التاريخ ومن الصعب فى بعض الأحيان أن يكون هناك اعتراف بذلك‎.‎

وأوضح «فقط عندما تصل المسيرة إلى نهايتها، سيقول الناس إننا ‏‏(هاميلتون ومرسيدس) كنا جزءا من صناعة التاريخ، وأعتقد أن هذا ما ‏يحصل فى الوقت الحالى (أى أن الناس تجد صعوبة فى الاعتراف ‏بعظمة هاميلتون‎».