شكرا لقرائتكم خبر عن لقاح «كورونا» لن يكون إلزاميًا في «أوليمبياد طوكيو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طمأن رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية، الألمانى توماس باخ، بأن اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد لن يكون إلزاميًا فى أوليمبياد طوكيو التى تأجلت لمدة عام من صيف 2020 حتى 2021 بسبب الجائحة، لأن فرض هذا الأمر «سيكون مبالغًا به».

ويتواجد «باخ» فى طوكيو حاليا فى رحلة تهدف إلى تعزيز الثقة بأن الحدث سيقام الصيف المقبل على الرغم من تصاعد عدد حالات الإصابة بالفيروس وقرارات الإغلاق الجديدة فى جميع أنحاء العالم.

وقال «باخ» إن اللجنة الأوليمبية الدولية ملتزمة بتأمين حدث آمن، مشددًا خلال جولة له فى القرية الأوليمبية على أن اللجنة المنظمة ستتخذ «جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة حتى يتمكن الرياضيون من الاسترخاء والشعور بالأمان». وعلى الرغم من أن اللجنة الأوليمبية الدولية تشجع الرياضيين على استخدام اللقاح قبل المشاركة فى الألعاب، لكنها لن تفرض عليهم ذلك «كشرط» للسماح بمشاركتهم بحسب ما أفاد «باخ»، موضحًا: «هناك الكثير من المسائل التى يجب أخذها بعين الاعتبار. هذه مسألة تتعلق بالصحة الخاصة (بكل رياضى). إنها أيضا مسألة الظروف الصحية لكل شخص. إنها مسألة توافر اللقاح».

لكنه قال إن اللجنة الأوليمبية الدولية «تناشد» الرياضيين والمشاركين الآخرين أن يُلَقِّحوا أنفسهم لأن ذلك سيكون بمثابة «علامة احترام» تجاه الرياضيين الآخرين والمستضيفين اليابانيين.

بدا «باخ» والمنظمون اليابانيون للألعاب الأولى التى يتم تأجيلها فى أيام السلم، واثقين أن الحدث سيقام فى موعده الجديد المقرر الصيف المقبل، وذلك بعد حالة التفاؤل التى ولدتها التجارب الناجحة للقاح «كوفيد- 19» فى الولايات المتحدة أو ألمانيا، ونجاح اليابان فى تنظيم حدث استعراضى ليوم واحد فى الجمباز أوائل الشهر الحالى أمام مشجعين حاضرين فى المدرجات.

وكشف منظمو أوليمبياد طوكيو أنهم يخططون لإجراءات تسمح للبطولة بالمضى قدما حتى بدون لقاح، لكن «باخ» قال، الإثنين، إن اللجنة الأوليمبية الدولية ستسعى لمساعدة الرياضيين من أجل تأمين اللقاح إذا كان متاحًا وموافقًا عليه. وأفاد وزير الصحة الأسترالى «جريج هانت» بأن اللجنة الأوليمبية الدولية طمأنته بأنها «تعمل لتأمين اللقاحات لجميع الرياضيين والمسؤولين الذين سيحضرون من جميع أنحاء العالم. لذلك نتوقع أن تكون هناك لقاحات لجميع الرياضيين والمسؤولين من جميع الدول، وسيكونون (الرياضيون والمسؤولون) جاهزين تمامًا قبل الألعاب الأوليمبية بوقت طويل».