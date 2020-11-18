شكرا لقرائتكم خبر عن شفاينشتايجر: أتعجب من عدم وجود مولر وبواتينج في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد باستيان شفاينشتايجر، نجم المنتخب الألمانى سابقا، الخسارة المذلة للمانشافت بسداسية نظيفة على يد إسبانيا، الثلاثاء، فى ختام دور المجموعات بدورى الأمم الأوروبية.

وفى تصريحات لصحيفة «سبورت بيلد»، قال شفاينشتايجر إن «الخسارة أمام إسبانيا، الفريق الكبير، واردة.. لكن ليس بنتيجة (6-0) وبهذه الطريقة، المنتخب الألمانى لا يمكن أن يلعب بهذا الأداء».

وأضاف نجم بايرن ميونخ السابق أن ألمانيا افتقدت اللاعبين أصحاب الخبرات داخل الملعب، مطالبا بعودة كل من توماس مولر وجيروم بواتينج.

وقال فى هذا الصدد: «المدرب لديه فكرة حول هذه النقطة، أنا لدى فكرة أخرى.. أعتقد أنه يجب وجود لاعبين أصحاب خبرات داخل الملعب، يتواصلون فيما بينهم بشكل أفضل».

وواصل: «جيروم بواتينج وتوماس مولر فازا بالثلاثية مع بايرن.. لم لا ينضمان للمنتخب؟».