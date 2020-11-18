شكرا لقرائتكم خبر عن «أنييلي»: يوفنتوس سيثبت للجميع أنه الأقوى فى «الكالتشيو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يصر أندريا أنييلى، رئيس يوفنتوس، على أن فريقه سيعود ويثبت للجميع أنه الأقوى فى إيطاليا، تحت قيادة أندريا بيرلو، مشيرًا إلى أن شخصية الفريق هى من قادته لتحقيق لقب الكالتشيو فى 9 مواسم متتالية. ويحتل يوفنتوس المركز الخامس فى الدورى الإيطالى برصيد 13 نقطة من أول سبع مباريات.

وقال أنييلى فى تصريحات نقلتها موقع «كالتشيو ميركاتو» الإيطالى: إعادة كتابة التاريخ والتفوق على نفسك لمدة تسع سنوات أصبحت عادة ممتعة لأولئك الذين يمتلكون شخصية يوفنتوس

وأضاف: «أثناء تغيير الأجهزة الفنية، وعقب رحيل ماوريسيو سارى، أظهر يوفنتوس أن لديه شخصية البطل، حيث تأتى الروح القتالية فى المرتبة الثانية بعد الرغبة فى الفوز».

واعترف أنييلى بأن الموسم الماضى كان صعبًا، لكنه تعهد بمواصلة إثبات أن يوفنتوس بقيادة أندريا بيرلو هو الأقوى فى إيطاليا.