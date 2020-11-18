شكرا لقرائتكم خبر عن «مصيلحي» يطالب وزير الرياضة بمساعدة الأندية الشعبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب محمد مصيلحى، رئيس نادى الاتحاد السكندرى، أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بمساعدة الأندية الشعبية، وعلى رأسها الاتحاد السكندرى، مشددًا على ضرورة مضاعفة الإعانات الإنشائية والمالية المخصصة لتلك الأندية قدر المستطاع حتى يتسنى لها الصمود أمام طوفان أندية الشركات والبنوك على حد سواء.

وأشاد رئيس نادى الاتحاد بالزيارة الأخيرة لوزير الشباب والرياضة لمقر النادى، والتى أبدى خلالها إعجابه الشديد بالإنشاءات، حيث يسعى زعيم الثغر إلى استكمال المرحلة الإنشائية لفرع سموحة بزيادة الملاعب الرياضية، إلى جانب استغلال سور النادى لجلب المزيد من الاستثمارات، فى ظل عزوف رجال الأعمال السكندريين عن دعم النادى.

وقال «مصيلحى» إن رؤوس الأموال الطائلة التى تضخها أندية البنوك والشركات للحصول على لاعبين جدد تدعم بهم فرقها هو أمر يضاعف من صعوبات الحصول على صفقات متميزة للأندية الشعبية، فى ظل الإغراءات المالية الكبيرة المعروضة. وأشار رئيس نادى الاتحاد إلى أن مجلس الإدارة حرص على التعاقد مع الجهاز الفنى، بقيادة حسام حسن، لقدرته على تحقيق وتلبية طموحات الجماهير والمنافسة على المربع الذهبى فى الموسم المقبل والعمل على تعويض النتائج المهتزة بالدورى بالمنافسة على بطولة كأس مصر.

وكان الاتحاد السكندرى قد تعاقد مع عدد من اللاعبين، أبرزهم حسام عاشور وعمار حمدى وكريم يحيى، على سبيل الإعارة من الأهلى، وكذلك تجديد إعارة رزاق سيسيه من الزمالك، للموسم الرابع على التوالى.