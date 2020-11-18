شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يشترط 15 مليون جنيه للاستغناء عن «الشيخ» لـ«بيراميدز» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أغلق النادى الأهلى ملف التعاقد مع أي لاعب من بيراميدز بعد رفض الأخير الاستغناء عن إيريك تراورى مقابل انضمام أحمد الشيخ، في صفقة تبادلية لم يكتب لها النجاح، ما دفع الأهلى للتراجع عن ضم بديل من بيراميدز، وتحديد مبلغ 15 مليون جنيه للاستغناء عن الشيخ لبيراميدز.

ووفقا لمصدر مطلع داخل الأهلى، فإن لجنة التخطيط أبدت استياءها من طريقة بيراميدز في التعامل مع ملف الصفقة التبادلية مع القلعة الحمراء، فيما تضغط لجنة التعاقدات بالأهلى على إنبى للموافقة على انتقال كريم فؤاد- الظهير الأيمن لفريق النجوم، المعار حاليًا لصفوف إنبى- إلى الأهلى خلال الفترة المقبلة بعدما أبدى بيتسو موسيمانى المدير الفنى إعجابه بمستواه العالى خلال مشاهدة تسجيلات للاعب، بجانب أدائه المميز مع المنتخب الأوليمبى في مباراة البرازيل أمس الأول.

وطلب من المسؤولين في الأهلى ضرورة التعاقد مع اللاعب لتدعيم الفريق بعناصر قوية، وينتظر أن تبدأ تعاقدات الأهلى جولة جديدة من المفاوضات مع الفريق البترولى لحسم الصفقة.

على الجانب الآخر، يدرس موسيمانى استبعاد اللاعبين الدوليين من المشاركة في مباراة أبوقير للأسمدة المقررة السبت المقبل في دور الثمانية لكأس مصر، فيما أكد أليو ديانج، لاعب الفريق، جاهزيته للمشاركة في التدريبات خلال الفترة المقبلة. وأضاف في اتصال هاتفى مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، أن الإصابة التي تعرض لها في مباراة مالى وناميبيا، مساء الثلاثاء الماضى، كدمة خفيفة لن تمنعه من المشاركة في التدريبات خلال الفترة المقبلة، وأكد أن خروجه من الملعب في الدقيقة 60 من زمن المباراة جاء بعد شعوره بألم بسيط.