شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادًا لـ«مصر 2021».. وفد الاتحاد الدولي لكرة اليد يزور الصالة المغطاة لاستاد القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - زار وفد من الاتحاد الدولي لكرة اليد صالة استاد القاهرة، الثلاثاء، والتي ستستضيف مباراة افتتاح النسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد للرجال – مصر 2021.

ووفقًا للموقع الرسمي للبطولة، أبدى الوفد إعجابه الشديد، وانبهاره، بإمكانيات الصالة التي ستقام عليها مباراة مصر وتشيلي، 13 يناير المقبل، في افتتاح البطولة، وكذلك العديد من مباريات الدور الأول والدور الرئيسي، والمباراتين الختاميتين.

وصاحب الوفد خلال الزيارة مدير البطولة حسين لبيب، ونائبه خالد فتحي، ومن جانب الاتحاد الدولي رئيس لجنة التفتيش علاء السيد وممثلي شركة SportFive المسؤولة عن البث التلفزيوني للبطولة، وعدد من رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية باللجنة المنظمة للبطولة.

وأعرب سفين هارك، مدير الإنتاج في شركة SportFive عن سعادته الكبيرة بالموقف الحالي للصالة حيث قال: «الوضع الآن بالنسبة للصالة مثالي».

وأضاف: «نحن سعداء للغاية، والصالة الآن جاهزة لاستضافة البطولة بكفاءة كاملة».

وتعد صالة استاد القاهرة الصالة الأكبر ضمن أربع صالات تستضيف البطولة، هم صالة العاصمة الإدارية الجديدة، وصالة 6 أكتوبر، وصالة استاد برج العرب.

وتتسع الصالة لـ 17000 متفرجا، وسبق لها استضافة بطولة العالم التي أقيمت في مصر عام 1999.

وخضعت الصالة مؤخرا لمشروع لرفع كفاءتها، وهو ما أشاد به الوفد قبل البطولة التي تُلعب مباراتها الختامية يوم 31 يناير المقبل.