شكرا لقرائتكم خبر عن ربيع ياسين يوافق علي انضمام ثنائي بيراميدز لتدريبات ناديهما والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وافق ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب، تحت 20 عامًا، على خروج الثنائي إبراهيم عادل الملقب بـ«ديبالا» ومحمود صابر عبدالمحسن، لاعبي فريق بيراميدز من معسكر شباب الفراعنة، للمشاركة في مران فريقهما، اليوم الأربعاء، على أن ينضموا لمعسكر المنتخب غدًا.
وأبلغ عادل محفوظ، المدير الإداري لمنتخب الشباب، ربيع ياسين، المدير الفني، برغبة بيراميدز في ضم الثنائي لمران الفريق، ومنح مدرب شباب الفراعنة، الثنائي الضوء الأخضر بالانضمام لمران فريقهما اليوم، على أن يعودا لمعسكر المنتخب غدا.
ويخوض شباب الفراعنة، مباراة ودية، بعد غدا الجمعة، أمام الفريق الأول لمنتخب السويس، استعدادا لتصفيات بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا بموريتانيا مارس 2021.
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