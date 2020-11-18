شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من كوكا بعد إعلان إصابته بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق أحمد حسن كوكا، مهاجم المنتخب الوطني ونادي أوليمبياكوس اليوناني، على إصابته بفيروس كورونا، بعد ثبوت إيجابية عينته، اليوم الأربعاء.

وكتب «كوكا» عبر صفحته بموقع «فيس بوك»: «كما يعلم معظمكم أنني اختبرت إيجابية لكوفيد-19، انا بخير، شكرا جزيلا على رسائلكم اللطيفة. ساعود قريبا أقوى».

وكان اتحاد الكرة أعلن نتائج المسحات التي أجريت لأعضاء بعثة المنتخب الوطني الأول صباح اليوم فور عودتها من توجو، والتي كشفت عن عن سلبية نتائج جميع أعضاء البعثة عدا ثلاثة ظهرت نتائجهم إيجابية وهم: اللاعب أحمد حسن (كوكا) وشادي الجيلاني المنسق الإعلامي للفريق ومحمد عبده مدلك الفريق.