شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دوري الامم الاوروبية: ارمينيا تتخطى مقدونيا وتخطف صدارة المجموعة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 نوفمبر 2020 خطف منتخب ​ارمينيا​ صدارة المجموعة c2 من ​دوري الامم​ الاوروبية بعد ان هزم منتخب ​مقدونيا​ الشمالية بنتيجة 1 - 0 في اللقاء الذي جمع بينهما.

بهذا الفوز رفعت ارمينيا رصيدها الى 11 نقطة فيما بقي رصيد مقدونيا 9 نقاط. سجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب هوفانيس هامباردزوميان د 55. وفي لقاء اخر ضمن نفس المجموعة عجز لاعبو الجورجي من فك شيفرة دفاعات منتخب ​استونيا​ وانقادوا الى تعادل سلبي لم يلب طموحاتهم. وكانت ​جورجيا​ تمني النفس بثلاث نقاط لتقترب من فرق الصدارة ارمينيا ومقدونيا الا ان هذا التعادل رفع رصيدها الى 7 نقاط واصبح رصيد استونيا 3 نقاط متذيلة لترتيب المجموعة.

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