المدعي العام يطالب بتعزيز وإغلاق سناب لاعب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنتظر المحكمة الجزائية اليوم أقوال لاعب دولي سابق في قضية رفعها إعلامي ضده اتهمه خلالها بالتشهير والإساءة عبر إحدى الوسائط.

وتنعقد الجلسة الثانية اليوم بعد أن عقدت الأولى الأسبوع الماضي، وفيها طلبت محامية اللاعب مهلة للرد على التهم المنسوبة لموكلها.

وكان المدعي العام طالب بتعزير اللاعب وإغلاق حسابه في موقع التواصل الاجتماعي سناب شات في القضية التي شغلت الرأي العام قبل عدة أشهر عندما خرج اللاعب وتحدث عن بعض التفاصيل الخاصة التي يدعي معرفتها عن الإعلامي في بعض الأمور الإعلامية والمهنية خلال مسيرته مع النادي الذي يلعب فيه.

وبدأت حيثيات القضية بعد ظهور اللاعب في عدة مقاطع على السناب يتحدث فيها عن الإعلامي الذي عدها تشهيرا وإساءة له، حيث أوكل محاميا لرفع قضية في مركز قسم الكعكية بمكة المكرمة، قبل إحالة الملف إلى النيابة العامة.

وحققت النيابة العامة مع أطراف القضية قبل رفعها إلى المحكمة الجزائية بعد إثبات اللاعب بصحة المقاطع المنشورة، طالب بإضافة وصف سبق أن وصفه به الإعلامي قبل عدة سنوات عندما أطلق عليه وصف (السرطان) إلا أن محامي الإعلامي طالب برفع قضية أخرى في وزارة الإعلام بحكم أن الوصف تم في قناة فضائية آن ذاك، وتقدم بعده الإعلامي بالاعتذار، كما أن اللاعب لم يقدم وقتها بأي دعوى قضائية في أمر حدث قبل نحو 8 سنوات.

وتنص المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية على معاقبة كل شخص يرتكب التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة، بالسجن مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.