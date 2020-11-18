شكرا لقرائتكم اخبار محمد النني اليوم.. مغادرة فندق الإقامة فى سيارة خاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اخبار محمد النني اليوم



نستعرض ابرز اخبار محمد النني نجم منتخب مصر وارسنال الانجليزي، لاسيما انه يعاني الاصابة من فيروس كورونا.

وأبرز اخبار محمد النني اليوم:

محمد النني يغادر فندق إقامة المنتخب إلى منزله فى سيارة خاصة



غادر محمد الننى نجم أرسنال الإنجليزى ومنتخبنا الوطنى فندق إقامة المنتخب واستقل سيارة خاصة إلى منزله، حيث يخضع اللاعب للبروتوكول العلاجى من فيروس كورونا فى مصر لمدة أسبوع، حتى موعد إجرائه لمسحة كورونا جديدة على أن يعود إلى انجلترا عقب التأكد من شفائه وسلبية المسحة الخاصة به.

وكانت اللجنة الطبية المرافقة لبعثة المنتخب المصرى قد قررت نقل محمد الننى إلى المطار عبر سيارة خاصة استعدادًا للعودة إلى القاهرة وأيضا بسيارة خاصة إلى فندق الإقامة في التجمع الخامس عودة البعثة من توجو وتحقيق منتخب مصر فوزًا غاليًا على منتخب توجو، بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الثلاثاء على استاد "كيجيه" فى الجولة الرابعة بتصفيات أمم أفريقيا 2022، وكان الفراعنة حققوا فوزًا مهمًا وصعبًا على نظيره التوجولى بهدف نظيف فى المباراة التى جمعت الفريقين فى القاهرة السبت الماضى بهدف نظيف، سجله محمود الونش.

ووصلت صباح اليوم الأربعاء بعثة منتخب مصر الاول لكرة القدم بقيادة حسام البدري إلى القاهرة قادمة من توجو علي متن طائرة خاصة وفرتها شركة بريزنتيشن الراعي لاتحاد الكرة والمنتخبات الوطنية، فى رحلة استغرقت 6 ساعات .

وكان منتخب مصر حقق فوزًا غاليًا على منتخب توجو، بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما أمس الثلاثاء، على استاد "كيجيه" فى الجولة الرابعة بتصفيات أمم أفريقيا 2022، وكان الفراعنة حققوا فوزًا مهمًا وصعبًا على نظيره التوجولى بهدف نظيف فى المباراة التى جمعت الفريقين فى القاهرة السبت الماضى بهدف نظيف، سجله محمود الونش.

بهذه النتيجة يحصد المنتخب الوطنى ثلاث نقاط ويتصدر المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط، وبفارق هدف عن منتخب جزر القمر المتواجد فى المركز الثانى بنفس الرصيد من النقاط، بينما توقف رصيد منتخب كينيا، عند 3 نقاط فى المركز الثالث ويقبع منتخب توجو فى المركز الأخير بالمجموعة برصيد نقطة واحدة.

محمد النني يخضع للعزل الصحى فى مصر لمدة أسبوع قبل العودة لإنجلترا



يخضع محمد الننى نجم الارسنال الانجليزى ومنتخبنا الوطنى لبروتوكول العلاجى من فيروس كورونا فى مصر لمدة أسبوع، حيث يبقي في نفس فندق الإقامة خلال هذه الفترة حتي موعد أجرائه لمسحة كورونا جديدة على أن يعود إلى انجلترا عقب التأكد من شفائه وسلبية المسحة الخاصة به .

وكانت اللجنة الطبية المرافقة لبعثة المنتخب المصرى قد قررت نقل محمد الننى إلى المطار عبر سيارة خاصة استعدادًا للعودة إلى القاهرة وأيضا بسيارة خاصة الى فندق الإقامة في التجمع الخامس عودة البعثة من توجو و تحقيق منتخب مصر فوزًا غاليًا على منتخب توجو، بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الثلاثاء على استاد "كيجيه" فى الجولة الرابعة بتصفيات أمم أفريقيا 2022، وكان الفراعنة حققوا فوزًا مهمًا وصعبًا على نظيره التوجولى بهدف نظيف فى المباراة التى جمعت الفريقين فى القاهرة السبت الماضى بهدف نظيف، سجله محمود الونش.

ووصلت صباح اليوم الأربعاء، بعثة منتخب مصر الاول لكرة القدم بقيادة حسام البدري إلى القاهرة قادمة من توجو علي متن طائرة خاصة وفرتها شركة بريزنتيشن الراعي لاتحاد الكرة والمنتخبات الوطنية، فى رحلة استغرقت 6 ساعات .

وكان منتخب مصر حقق فوزًا غاليًا على منتخب توجو، بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما أمس الثلاثاء، على استاد "كيجيه" فى الجولة الرابعة بتصفيات أمم أفريقيا 2022، وكان الفراعنة حققوا فوزًا مهمًا وصعبًا على نظيره التوجولى بهدف نظيف فى المباراة التى جمعت الفريقين فى القاهرة السبت الماضى بهدف نظيف، سجله محمود الونش.

بهذه النتيجة يحصد المنتخب الوطنى ثلاث نقاط ويتصدر المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط، وبفارق هدف عن منتخب جزر القمر المتواجد فى المركز الثانى بنفس الرصيد من النقاط، بينما توقف رصيد منتخب كينيا، عند 3 نقاط فى المركز الثالث ويقبع منتخب توجو فى المركز الأخير بالمجموعة برصيد نقطة واحدة.

وخاض منتخب مصر المباراة بتشكيل مكون من.. محمد الشناوي- احمد توفيق - محمود حمدي "الونش"- أحمد حجازي- أيمن أشرف - طارق حامد -حمدي فتحي - محمد مجدي افشه - محمود حسن "تريزيجيه"-محمد شريف -أحمد حسن كوكا.

وعلى مقاعد البدلاء- محمد أبوجبل- محمد بسام - محمود علاء-علي جبر - رمضان صبحي-حسام حسن-عبدالله السعيد- احمد سيد زيزو- مصطفي محمد- أحمد ابوالفتوح.

استمرار ايجابية مسحة فيروس كورونا لـ محمد صلاح والنني



أجرى اليوم محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الانجليزي مسحة جديدة للكشف عن فيروس كوفيد-١٩ إلا أن نتيجتها جاءت ايجابية، كما أجرى اليوم أيضا محمد النني نجم المنتخب وارسنال الانجليزي مسحة ثانية أكدت نتائجها ايجابية حالته، حيث تتم متابعة حالتهما أولا بأول بمعرفة الكابتن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية رئيس بعثة المنتخب العائدة من توجو والدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب.

وكان محمد الننى نجم أرسنال الإنجليزى ومنتخبنا الوطنى، قد غادر فندق إقامة المنتخب واستقل سيارة خاصة إلى منزله، حيث يخضع اللاعب للبروتوكول العلاجى من فيروس كورونا فى مصر لمدة أسبوع، حتى موعد إجرائه لمسحة كورونا جديدة على أن يعود إلى انجلترا عقب التأكد من شفائه وسلبية المسحة الخاصة به.

وكانت اللجنة الطبية المرافقة لبعثة المنتخب المصرى قد قررت نقل محمد الننى إلى المطار عبر سيارة خاصة استعدادًا للعودة إلى القاهرة وأيضا بسيارة خاصة إلى فندق الإقامة في التجمع الخامس عودة البعثة من توجو وتحقيق منتخب مصر فوزًا غاليًا على منتخب توجو، بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الثلاثاء على استاد "كيجيه" فى الجولة الرابعة بتصفيات أمم أفريقيا 2022، وكان الفراعنة حققوا فوزًا مهمًا وصعبًا على نظيره التوجولى بهدف نظيف فى المباراة التى جمعت الفريقين فى القاهرة السبت الماضى بهدف نظيف، سجله محمود الونش.