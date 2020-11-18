شكرا لقرائتكم محمد صلاح باقٍ في الجونة لحين شفائه من فيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مقرب من محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى وليفربول الانجليزى، أنه مستمر فى الجونة لحين تحول المسحة الخاصة به من إيجابية إلى سلبية، حتى يطمئن تماما قبل السفر إلى إنجلترا والانضمام إلى فريقه، خاصة انه على تواصل دائم مع مسئولى ناديه وأخبروه بعدم تعجل عودته والتأكد من سلامته تماما حفاظا على سلامته وسلامة زملائه بالفريق .

ويجرى محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى ونادى ليفربول الانجليزى مسحة جديدة بعد 4 ايام للكشف عن فيروس كوفيد-19 بعدما اجرى مسحة اليوم الا أن نتيجتها جاءت ايجابية، كما أجرى اليوم أيضا محمد الننى نجم المنتخب وارسنال الانجليزى مسحة ثانية أكدت نتائجها ايجابية حالته، حيث تتم متابعة حالتهما أولا بأول بمعرفة محمد فضل عضو اللجنة الخماسية رئيس بعثة المنتخب العائدة من توجو والدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب.

وصلت بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدرى إلى القاهرة قادمة من توجو على متن طائرة خاصة وفرتها شركة بريزنتيشن الراعى لاتحاد الكرة والمنتخبات الوطنية، فى رحلة استغرقت 6 ساعات.

وكان منتخب مصر حقق فوزًا غاليًا على منتخب توجو، بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، على استاد "كيجيه" فى الجولة الرابعة بتصفيات أمم أفريقيا 2022، وكان الفراعنة حققوا فوزًا مهمًا وصعبًا على نظيره التوجولى بهدف نظيف فى المباراة التى جمعت الفريقين فى القاهرة السبت الماضى بهدف نظيف، سجله محمود الونش.

بهذه النتيجة يحصد المنتخب الوطنى ثلاث نقاط ويتصدر المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط، وبفارق هدف عن منتخب جزر القمر المتواجد فى المركز الثانى بنفس الرصيد من النقاط، بينما توقف رصيد منتخب كينيا، عند 3 نقاط فى المركز الثالث ويقبع منتخب توجو فى المركز الأخير بالمجموعة برصيد نقطة واحدة.