شكرا لقرائتكم خالد الغندور: "هناك تخوف من تفشي إصابات كورونا قبل نهائي القرن" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد خالد الغندور نجم الزمالك السابق، أن هناك تخوف من تفشى إصابات كورونا بين لاعبي الأهلي والزمالك في الأسبوع الهام قبل نهائي إفريقيا.

وقال الغندور في تصريحات تليفزيونية، لبرنامج زملكاوي، على فضائية النادي الأبيض، أن إصابة كوكا بالفيروس من المحتمل أنها كانت موجودة خلال مشاركته مع منتخب مصر بالأمس.

وتابع الغندور: "عدد كبير أصيب بكورونا في الأيام الأخيرة، من الزمالك مثلا أصيب حازم إمام وتعافى وأصيب محمد حسن لاعب الوسط ومدحت عبد الهادي مدرب الفريق".

وأكمل الغندور: "من الوارد أن نجد لاعب مهم من الأهلي أو الزمالك أصيب قبل نهائي أفريقيا، كل الأمور واردة في الأيام المقبلة، الفيروس من الممكن أن يطول أي لاعب وفي أي وقت".

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، إجراء تعديل في نظام مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا النسخة الحالية 2019- 2020.

ويلتقي الأهلي والزمالك كفريقين من بلد واحد في نهائي دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخ القارة السمراء يوم 27 من نوفمبر الجاري.

وقال مصدر داخل "كاف" في تصريحات صحفية: "مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا ستشهد أشواط إضافية في حالة التعادل وليس اللجوء لركلات الجزاء مباشرةً".

وتابع: "اتحاد الكرة المصري أخطرنا منذ يومين بموافقة رسمية من الأمن على إقامة نهائي دوري الأبطال في ستاد القاهرة وسيتم نقل النهائي من برج العرب".

وأتم: "سيبدأ العمل في الاستاد من الغد لتجهيزه باللوحات الإعلانية الخاصة بالكاف والناديين قبل نهائي دوري الأبطال".