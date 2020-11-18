شكرا لقرائتكم وفاة هرماس رضوان رئيس نادى بنى عبيد عقب إصابته بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توفى منذ قليل هرماس رضوان رئيس نادى بنى عبيد عقب الإصابة بفيروس كورونا وظل داخل مستشفى العزل لعدة أيام حتى وافته المنية مساء اليوم بعد صراع طويل مع الوباء اللعين .

يذكر أن هرماس رضوان أحد أقطاب المعارضة فى الجمعية العمومية لإتحاد الكرة، وترشح من قبل فى انتخابات الجبلاية على منصب الرئيس، وكان دائم الهجوم على الجبلاية .

من ناحية أخرى كشف هرماس رضوان مسبقا، أن العمل بقرار مشاركة 16 ناديا فى كل مجموعة من مجموعات القسم الثانى، سيكون فى الموسم المقبل فقط، على أن يتم تطبيق دورى المحترفين بالممتاز ب فى الموسم بعد المقبل.

وتابع هرماس أنه تمت الموافقة على مشاركة 16 ناديا لكل مجموعة من المجموعات الثلاث بإجماع اللجنة المشكلة لتنظيم دورى القسم الثانى والثالث، التى تتكون من عاصم مرشد رئيس نادى كوم حمادة ومحمد الطويلة رئيس النجوم وخالد كامل رئيس لجنة مسابقات القسم الثانى.

أضاف أنه سيصعد الأول من كل مجموعة مباشرة للدورى الممتاز، على أن يهبط 4 فرق من كل مجموعة.