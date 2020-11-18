شكرا لقرائتكم أشرف صبحى: عندنا جيش قوى وشرطة وشعب مليء بالشباب لإنجاح "تصدوا معنا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن مصر لديها جيش قوى وشرطة وشعب وشباب كل هذه العناصر جاهزة لتحدى الشائعات خاصة وان التحديات أصبحت قريبة ومتاحة وظهرت أثارها فى ما حدث عام 2011 .

وقال صبحى فى المؤتمر الخاص بختام برنامج مواجهة الشائعات وتأثيرها على الأمن القومى الذى يقام بمركز التعليم المدنى بالجزيرة " عندنا جيش قوى ربنا يحفظه ويحميه وكمان عندنا شرطة وشعب ملئ بالشباب، مضيفا أن كل الظواهر الاجتماعية تحتاج مواجهة من تحرش وفساد وشائعات وتعصب وكل هذا فخامة الرئيس السيسى اختصره فى جملة واحدة وهى " تصدوا معنا " تلك المقولة التى تكشف دور الشباب فى الوقت الحالى والايام المقبلة، مشيرا إلى أن الفترة من بين 2011 إلى 2013 فترة لا نستطيع أن نضع لها أسباب .

من ناحية أخرى التقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مع ريكاردو ليما -سكرتير أول رئيس الاتحاد البرازيلى ورئيس بعثة منتخب البرازيل الأوليمبي، وذلك بديوان عام الوزارة، للحديث عن الدورة الودية للمنتخبات الأولمبية تحت 23 سنة، والتى نظمتها مصر بمشاركة منتخبى البرازيل وكوريا الجنوبية بجانب المنتخب الوطنى الأوليمبى خلال الفترة (12 -17) نوفمبر الجاري، فى إطار الاستعداد للمشاركة فى أولمبياد طوكيو القادمة، حضر اللقاء لينكولن كروز منسق أمنى للاتحاد.

أكد أشرف صبحى أن مصر تفتتح ذراعيها للجميع، وعلى أتم الإستعداد لتنظيم كبرى البطولات العالمية نظرا لدعم القيادة السياسية للرياضة بشكل واضح، مشيدا بقوة البطولة الدولية التى أقيمت بمصر بمشاركة منتخبى كوريا الجنوبية والبرازيل.

كان منتخب البرازيل الأوليمبى قد شارك فى منافسات الدورة الودية الدولية الأوليمبية مع كل من منتخب مصر ومنتخب كوريا الجنوبية، والتى انتهت بفوز المنتخب الوطنى الأوليمبى بالدورة برصيد 4 نقاط حصدهم بعد التعادل مع كوريا الجنوبية والفوز على منتخب البرازيل.