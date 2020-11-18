شكرا لقرائتكم أسوان يطلب استعارة حازم مرسى من الإسماعيلى موسما بدون مقابل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى مجلس إدارة نادى الاسماعيلى فاكسا رسميا من مجلس إدارة نادى أسوان بشأن استعارة حازم مرسى لمدة عام على سبيل الإعارة بدون مقابل مادى، وتعد هذه هى المرحلة الثانية التى يطلب فيها تماسيح النيل ضم اللاعب على سبيل الإعارة بدون مقابل، حيث سبق وأرسل عرضا فى فترة الانتقالات الشتوية الماضية وقوبل بالرفض من مسئولى الدراويش.

وينتظر نادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.

ويتمسك الاسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى.

وجمع الإسماعيلى 41 نقطة فى بطولة الدورى بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 11 لقاء وتعادل فى 8 وخسر 15 مباراة وسجل لاعبيه 38 هدفا وتلقت شباكه 48 هدفا.

وقاد البرازيلى هيرون ريكاردو الإسماعيلى فى 10 لقاءات حتى الآن فاز فى 4 وتعادل فى 2 وخسر أربعة مواجهات وأحرز 11 هدفا وتلقت شباكه 13 هدفا .