شكرا لقرائتكم العدل: جمهور الزمالك الداعم الكبر للقلعة البيضاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى جمال العدل السيناريست والمنتج المعروف بانتمائه للزمالك، عن سعادته بالتواجد عبر شاشة الزمالك التى كانت حلما صعب المنال داعبه منذ الصغر على حد تعبيره.

وقال العدل في تصريحات تليفزيونية، لبرنامج زملكاوي، مع الإعلامي خالد الغندور، المُذاع على فضائية النادي الأبيض، مساء الأربعاء: "قناة نادي الزمالك كان مطروحة منذ سنوات طويلة ولكن الخوف من بطش وكالة الأهرام للإعلان أجل ظهورها".

وتابع العدل: "جمهور الزمالك هو صاحب الحقوق الحصرية للنادي، الجميع يأتي ويذهب يوبقى الجمهور الساند والداعم الأكبر للنادي في كل أفراحه وأحزانه".

وطالب العدل قناة النادي بإذاعة مباريات قطاعات الشباب والناشئين في الفترة المقبلة باعتبارهم نواة المستقبل لكرة المصرية والزمالك".

في سياق متصل، طالب مسئولو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، بحضور 10 آلاف مشجع في نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك والمقرر إقامته في استاد القاهرة الدولي يوم 27 نوفمبر الجارى .

ورفعت هيئة استاد القاهرة حالة التأهب القصوى استعدادًا لاستقبال العرس الكروي للكرة المصرية، عندما يستضيف نهائي النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري والذي يجمع قطبي القاهرة الأهلي والزمالك، في سابقة هي الأولى التي تشهد خلالها المباراة النهائية طرفين مصريين، بعد نجاح القطبين في التأهل للنهائي على حساب قطبي الكرة المغربية الوداد والرجاء.

وبات استاد القاهرة جاهزًا لاستقبال النهائي الأفريقي من حيث أرضية الملعب وغرف الملابس والمدرجات، كما تقوم هيئة الاستاد بتعقيم الاستاد بالكامل استعداد لاستقبال نهائي القرن، كما يلقبه العديد من المحللين، في الوقت الذي أصبح فيه الاستاد بالكامل جاهزًا لاستضافة المباراة التاريخية.

وأطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مبادرة لنبذ التعصب الكروى بين الجماهير المصرية تحت شعار "لا للتعصب نعم للروح الرياضية" بهدف حث الجماهير على تشجيع فرقهم دون أى نوع من أنواع التعصب، وإعلاء مبادئ المحبة والسلام والتنافس الرياضى الشريف كونها ركائز أساسية لرياضة كرة القدم.